Isparta'da Uluborlu Belediyesi tarafından Elazığ ve çevre illerde depremden etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde;

ULUBORLU BELEDİYESİ BÜLTENİ

Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın ısınma sorununu gidermek için ilçemizden Elazığ'a odun gönderilecektir. Yardım etmek isteyenlerin İtfaiye Hizmet Binasına getirmeleri rica olunur.

Elazığ’da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımız için Belediye Başkanlığımız tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.Battaniye, yorgan, giysi vb. gibi eşyalar Belediye Hizmet Binasında toplanarak Elazığ’a gönderilecektir.Gün birlik olma günüdür, deprem bölgesinde soğukta evinden olan vatandaşlarımıza bir an önce yardımların ulaştırılması için sizleriduyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz.