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Isparta Müftülüğü: Bir Soru Bir Cevap...

Isparta Müftülüğü: Bir Soru Bir Cevap...
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BİR SORU BİR CEVAP
Zekât ne zaman farz kılınmıştır? Zekâtın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?
Hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmış olan zekât, Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş; Hz. Peygamber (s.a.s.) de bunun İslam’ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir.
Kur’an ve Hadislerde namaz ile zekâtın ardı ardına zikredil¬mesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur’an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttaki bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder. (Bakara, 2/177) Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir. (Mü’minûn, 23/1, 4) Bütün bunlara ilave¬ten zekât vermek, Allah’ın rahmetini celbeden hususlardandır. (A’râf, 7/156) Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir. (Tevbe, 9/103) Âyet ve Hadislerde sıklık¬la emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görül¬müş ve Kur’an’da bu durum yerilmiştir. (Fussilet, 41/6-7)
Zekâtın topluma dönük pek çok yararı da vardır. Mesela zekât, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar, zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır; arala¬rında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekât toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlakî hastalıklardan arındırır. Zekâtın verileceği yer¬lerin toplumun her katmanındaki insanları kapsaması sosyal dayanışmanın da garantisidir.

AYET
“Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleş¬miş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenle¬ri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendile¬ridir.” (Haşr, 59/9)
HADİS
Enes b. Mâlik’in (r.a.) bildirdiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin ederim ki bir kişi hayır namına kendisi için istediği¬ni, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.”
DUA
“Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sı¬ğınırım, ömrün en aciz zamanına kalmaktan sana sığınırım”
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