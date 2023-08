ISPARTA'DA 68 BELEDİYE PERSONELİNE MUHTEŞEM VEDA PROGRAMI

BAŞKAN VELİ GÖK’TEN EMEKLİ OLAN 68 BELEDİYE PERSONELİNE MUHTEŞEM VEDA PROGRAMI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 68 emekli belediye personelinin onuruna düzenlenen veda programıyla bir araya geldi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımları ile düzenlenen karşılama töreni sonrasında göreve başladı. Emekli olan 68 personel için düzenlenen veda programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Emekliliğe ayrılan 5 memur, 8 daimi işçi ve Belediye Şirketinden 53 personelin ardından Başkan Veli Gök, büyük bir ahde vefa örneği sergileyerek emekli personelleri bir araya getirdi. Programa, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, birim müdürleri, sorumlular ve emekliye ayrılan personeller ve aileleri katıldı.

Emekliye ayrılan personellere plaketlerini takdim eden Başkan Veli Gök, veda programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarım ve aileleri, bugünkü programımıza katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kendi bölgenizde kendi insanınıza hizmet vermenin her zaman ayrı bir değeri ve kutsallığı vardır. Bir alana gittiniz, bir sokakta hizmet veriyorsunuz mutlaka orada tanıdığınız bir dosttur, ya akrabanızdır ya da eşiniz dostunuzdur. Bunun ayrı bir değeri var. Bugüne kadar İlçemizde Belediye Başkanı olarak, Belediye Meclisi Üyesi olarak, belediye personeli olarak hizmet eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ebediyete intikal eden belediye başkanlarımıza, belediye meclisi üyelerimize, belediye personelimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli arkadaşlar, belediye personeli olmak gerçekten çok özel bir şeydir. İlçede her zaman ev sahibisiniz, tüm programlarda belediye kurumu olarak ev sahipliği yapıyorsunuz, gerçekten ayrı bir değeri var. Çalışan arkadaşlarımızın ayrı bir emeği var, ama onların arkasındaki ailelerin desteğinin de ayrı bir anlamı var. Ben, ilçemizde hizmet eden herkese tekrar teşekkür ediyorum. 68 arkadaşımız bu ilçede hizmet vererek emekliliğe hak kazandı ve emekli oldular. Emekli olan arkadaşlarımıza emeklilik hayatında aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk içinde, sağlık ve sıhhat içinde bir yaşam diliyorum. Çalışan mesai arkadaşlarımıza da yine sağlık ve sıhhat dilerken, cenab-ı Allah'tan güç ve kuvvet diliyorum."

Yemeklerin ardından Başkan Veli Gök, Belediye Meclisi Üyeleri ve Birim Müdürlerinin ellerinden plaketlerini alan emekli personeller, sanatçı Ertuğrul Kiraz'ın muhteşem sahnesi eşliğinde eğlendi.

Emekliye ayrılan personeller, böylesine anlamlı bir gecede bir araya gelmelerini sağlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür etti.