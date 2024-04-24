Isparta'da 23 Nisan Coşkusu

İçerik: Isparta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Vali Aydın Baruş'un öncülüğünde gerçekleşen kutlama programı, ilin farklı okullarından gelen öğrencilerin katılımıyla renklendi.23 Nisan kutlama programı, Vali Baruş'un makamında öğrencileri kabul etmesiyle başladı. Büyük Başarı Koleji, Bahçeşehir Koleji, Halıkent Ortaokulu, İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu, Şehit Akif Altay İlkokulu ve Ülkü İlkokulu'ndan gelen öğrencilerin coşkusu, Vali Baruş'u ve protokol üyelerini heyecanlandırdı.Vali Baruş, çocukların heyecanı ve sevinciyle geleceğe dair umutlarını tazelediklerini belirtirken, öğrencilere Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstleneceklerine inancını dile getirdi.Daha sonra TED Isparta Koleji İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ecemsu Yıldız, Vali Baruş'un makamını devralarak öğrencilerin sesi olmayı üstlendi. Yıldız'ın yapıcı ve özverili önerileri, çocukların eğitim ve eğlenceye yönelik talepleri dikkat çekti.Kutlama programı, Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları, dans gösterileri ve koro performansları, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Programın sonunda Vali Baruş ve protokol üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek 23 Nisan coşkusunu paylaştılar.