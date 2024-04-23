Isparta Valisi Aydın BARUŞ'un

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı





Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104 üncüyıldönümündeUlusalEgemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutluyor ve bu sevinci geleceğimizin aydınlık teminatı olan çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz.

23 Nisan 1920 Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası oluşturan tarihlerden biridir. Bundan 104 yıl önce ülkemizin istiklaline ve birlikte yaşama iradesine kast eden şer güçlere karşı her türlü imkânsızlık içerisinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği süreçte açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin bağımsızlık iradesinin sarsılmaz ve dokunulmaz olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan milli irade yurdumuzun dört bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımızı bağımsızlık mefkûresi etrafında tek bir ses olarak birleştirmiş, İstiklal Mücadelemizin zafere ulaşmasını temin etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortaya koyduğu bu sarsılmaz irade esaret altında yaşayan diğer milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur.

23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması yönetimde hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız Türk Milletine ait olduğunun ilanıdır. Cumhuriyetimizin temeli Mecliste oluşan milli irade üzerine kurulmuştur.

Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan günü bayram olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına armağan edilmiştir. Günümüzde 23 Nisan tarihi tüm dünya çocukları tarafından kutlanan evrensel bir bayram haline gelmiştir. Atatürk’ün 23 Nisan gününü çocuklarımıza bayram günü olarak armağan etmesi Türkiye Cumhuriyetinin payidar kılınmasında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin yaşatılmasında yeni nesillere verdiği önemi ve güveni açıkça göstermektedir.

Ülkemizin her köşesinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil etmektedir.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgeleri olan çocuklarımız ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi ve milletimizin sahip olduğu en kıymetli hazinesidir. Çocuklarımızın girişimci, donanımlı, ufku geniş, milli değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104 üncü yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milletimizin bağımsızlık ve özgür yaşama mücadelesinde hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu mücadele uğrunda kahramanlık destanları yazan gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, gelecek günlerin ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına sevinç ve mutluluk getirmesini diliyorum.

