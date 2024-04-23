Dolandırıcılar Yakalandı: İsparta'da 178.000 TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından alınan müracaatta müşteki A.A.Ü. isimli şahıs kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 178.000 TL parasının başka banka hesaplarına transfer edildiğini belirterek şikâyetçi olmuştur.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın İstanbul ilinde bir Banka Şubesinden parayı çektiği tespit edilerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle kurulan koordine sonrası parayı çeken O.D. ve yardım eden Y.G. isimli iki şüpheli şahsın yakalaması yapılmış olup akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca O.D. isimli şahıs TUTUKLANMIŞ, Y.G isimli şahıs serbest bırakılmıştır.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla şüpheli şahsılar hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.