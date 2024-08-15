Isparta Valiliği'nden Basın Açıklaması

14 Ağustos 2024 tarihinde bazı internet haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "Isparta terminal girişinde kadınları kayda alan Suriyeli sığınmacı" başlıklı haber ve paylaşımlarla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu videoların paylaşıldığı TikTok hesabının sahibi H.H. (Suriye uyruklu) olduğu belirlenmiştir. Şahıs, 14 Ağustos 2024 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanmış ve ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır.

Hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan H.H., adli makamlara sevk edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.