HGS'de Önemli Değişiklikler: Detaylar Belli Oldu

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre, HGS ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Daha önce, 1 Nisan’da yüzde 75'lik bir artışla alt limit fiyatları 175 liraya çıkarılan HGS'de, yeni düzenlemeyle birlikte otomatik yükleme tutarının 245 liraya yükselmesi bekleniyor. Temmuz ayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamların ardından bu artışın da kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor. Bu düzenlemenin amacı, HGS üyelerinin köprü ve otoyol geçişlerinde yetersiz bakiye nedeniyle yaşadığı sorunları önlemek. Yeni tarifeye ilişkin bilgilendirme mesajlarının bu hafta içerisinde HGS kullanıcılarına iletilmesi ve 19 Ağustos’tan itibaren uygulanması bekleniyor.