“Dijital Turizm Teknolojisi ve Girişimcilik Zirvesi” SDÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), "Dijital Turizm Teknolojisi ve Girişimcilik Zirvesi"ne ev sahipliği yaparak önemli bir etkinliğe imza atmıştır. Bu etkinlik, "Dijital Turizmin Sosyal Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Gençlik Çalışmalarıyla Yükseltilmesi" adlı Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi'nin ilk çoğaltıcı etkinliği olarak gerçekleştirilmiştir.

Zirvenin açılış törenine birçok üst düzey yönetici ve öğrenci katılmıştır. Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik, SDÜ'nün genç akademisyenleri ve öğrencilerinin geliştirdiği yeniliklerin, Ar-Ge çalışmalarının Isparta'ya önemli katkılar sağladığını belirterek, şehrin SDÜ'nün çalışmalarıyla daha da ileriye gideceğini vurgulamıştır.

SDÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, üniversite bünyesindeki "Metaverse Girişimcilik Stüdyosu" ve "Prototip Atölyesi" hakkında bilgi vermiştir.

SODİMER Başkanı ve Türkiye Metaverse Platformu Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'nin ilk metaverse stüdyosunun SDÜ bünyesinde yer aldığını belirterek, dijital girişimciliğin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda kadın girişimci sayısının artırılması gerektiğini ve dijital girişimciliğin Anadolu'ya yayılması gerektiğini vurgulamıştır.

Etkinlik kapsamında, dijital turizm ve girişimcilikle ilgili bir dizi konuşma ve sunum yapılmıştır. Ayrıca, Eğirdir Belediye Başkanlığı tarafından misafirlerin ağırlanması ve Eğirdir'in dijital turizm açısından durumu hakkında öneriler sunulmuştur.

Bu tür etkinlikler, dijital turizm teknolojilerinin gelişimine ve genç girişimcilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir platform oluşturur. SDÜ'nün bu alandaki çalışmaları ve etkinlikleri, turizm sektörünün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında ilerlemesine yardımcı olabilir.