Isparta’nın Tarım Ekonomisi Ticaret Bakanlığı’nda Masaya Yatırıldı

Isparta Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Ankara’daki girişimlerini sürdürerek tarım şehri Isparta’nın katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Ö. Volkan Ağar ile bir araya gelen Başkan Şahin, Isparta’nın öne çıkan ürünleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Elma İhracatı Mısır’a Odaklanıyor

Başkan Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’a gerçekleştirdiği ziyarette, Isparta elmasının Mısır için önemini vurguladı. Mısır pazarı hakkında son durum değerlendirilerek konu üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Kirazda Çin Pazarı Hedefleniyor

Isparta’nın kiraz üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Başkan Şahin, ihracat için Çin pazarına ihtiyaç duyduklarını ve kiraz ihracatçılarımız için bunun önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Isparta Kayısısı da Masada

Başkan Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’la yaptığı görüşmede, Isparta’da yetişen kayısı hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Isparta, Türkiye’nin önemli kayısı üretim ve ticaret merkezlerinden biridir.” ifadesini kullandı.

Isparta’nın Doğal Gül Suyu Gündeme Alındı

Başkan Şahin, Gürcan ile yaptığı görüşmede, ilin simgesi olan gülün değerini korumak ve sahip çıkmak adına, Isparta Gül Yağı ve Isparta Gül Suyu coğrafi işaret belgelerini Türk Patent ve Marka Kurumundan aldıklarını ifade etti. Hazırlattıkları doğal gül suyu tanıtım filmini sosyal medya ve dijital platformlarda reklam çalışmalarıyla tanıttıklarını belirten Başkan Şahin, bu konuda destek istedi.

Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Ö. Volkan Ağar, lobicilik faaliyetleri kapsamında yaptığı ziyaretinden dolayı Başkan Şahin’e teşekkür ederek, konular hakkında gerekli girişimlerde bulunacakları sözünü verdiler.