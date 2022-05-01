''BAYRAMDA AÇIĞIZ''

Türker Et Ramazan Bayramı süresince hizmet vereceklerini ve açık olduklarını bildirdi.

Türket Et'in Isparta'daki merkez şubesi bayramda 3 gün açık.

ISPARTA'DA LEZZETİ GARANTİLİ ETLER TÜRKER KASAP'TA

Türler Et zengin protein kaynağı sağlayan tavuk ve et ürünleri ile, Isparta çapında tüketicilerin en gözde kasabı haline geldi.

Mangallık, Haşlamalık, Pirzolalık, Köftelik etler, kendi üretmiş olduğu sucuk ve fermente sucuk çeşitleri ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra mangal malzemeleri uygun fiyatlı olarak

'ta...

TÜRKER ET: ''UYGUN FİYAT, DOĞAL LEZZET, BOL ÇEŞİT''

MERKEZ ŞUBE ADRES:

Bilim Tıp Merkezi karşısı

MERKEZ ŞUBE TELEFON :TIKLA ARA 0 541 300 05 40









































































