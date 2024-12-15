Seyhan’da Sosyal Belediyecilik: Kent Lokantaları Sokaklara İndi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları, ilçe halkının yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Seyhan Belediyesi tarafından hizmete açılan bu lokantalar, ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlara üç çeşit yemeği yalnızca 50 TL’ye sunarak hem bütçeye hem de sağlığa katkı sağlıyor.

Dört Farklı Noktada Hizmet

İlki Bey Mahallesi’nde açılan Kent Lokantaları, ardından Yeşilyurt ve Yeşilyuva Mahallelerine yayıldı. Üç sabit lokantanın yanı sıra, Seyhan’ın işlek noktalarında hizmet veren Gezici Kent Lokantası, yemekleri vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor. Seyhan Belediyesi böylelikle hizmet ağını genişleterek, daha fazla kişiye ekonomik ve kaliteli yemek sunmayı hedefliyor.

Başkan Oya Tekin’den Açıklama

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Kent Lokantalarının Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirtti. Tekin, “Dört farklı lokasyonla ve gezici lokanta aracımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Ekonomik krizin sebep olduğu derin yoksulluk ve yoksunluğun farkındayız. Bu projeyi halkımızın desteğiyle büyütmeye devam edeceğiz,” dedi.

Halktan Yoğun İlgi

Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunan Kent Lokantaları, binlerce ilçelinin tercihi olmaya devam ediyor. Seyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.