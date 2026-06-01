Halk Eğitim Merkezi Yanında Korkutan Olay

ISPARTA
G.Tarihi: 01.06.2026 17:28
Isparta'da öğle saatlerinde yaşanan olayda, okul bahçesindeki büyük bir ağacın dalı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ağacın Kopan Dalı Araçların Üzerine Düştü

Isparta'nın İstiklal Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nin arka kısmında korku dolu anlar yaşandı. 1109 ve 1110 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, okul bahçesindeki büyük bir ağacın dalı aniden koparak park halindeki araçların üzerine düştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre büyük bir gürültüyle kopan dal, sokakta park halinde bulunan araçlarda hasara yol açtı. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Kopan dalın araçların üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması çevredeki vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler Çalışma Başlattı

Olayın ardından kopan ağaç dalının kaldırılması ve bölgede olası risklerin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, çevrede bulunan diğer ağaçlarda da gerekli kontrollerin yapılacağını belirtirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise özellikle yaz aylarında kuruyan veya yaşlanan ağaçların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.


 

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta'da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
