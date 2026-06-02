Isparta'nın Su Geleceğine Dev Yatırım

Isparta ve Eğirdir’e Hayat Verecek Dev Proje: "Yıllık 50 Milyon Metreküp Can Suyu Geliyor!"

G.Tarihi: 01.06.2026 22:28
Eğirdir Gölü'ne can suyu, Isparta'ya 100 yıllık güvence

Isparta'nın en önemli doğal değerlerinden biri olan Eğirdir Gölü'nün korunması ve kentin içme suyu ihtiyacının uzun vadeli olarak güvence altına alınması amacıyla hayata geçirilen "Can Suyu Projesi"nde önemli bir aşamaya gelindi. Proje kapsamında Aksu Havzası'ndan getirilecek suyun hem Eğirdir Gölü'ne destek olması hem de Isparta merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Isparta Valisi Abdullah Erin, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin uzun yıllar boyunca içme suyu konusunda önemli bir rahatlama yaşayacağını söyledi.

Yıllık 50 Milyon Metreküp Su Aktarılacak

Dev proje kapsamında Aksu'dan yıllık 50 milyon metreküpün üzerinde suyun bölgeye ulaştırılması planlanıyor. Bu suyun yaklaşık 15 ila 20 milyon metreküplük kısmı doğrudan Isparta'nın içme suyu sistemine aktarılacak.

Yeni isale hattı sayesinde su, arıtma tesislerine ulaştırılarak şehir şebekesine verilecek. Böylece geçmiş yıllarda yaşanan su kalitesi ve kaynak yetersizliği sorunlarının büyük ölçüde ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Hedef: Gelecek Nesiller İçin Güvence

Vali Erin, projenin sadece bugünü değil, gelecek kuşakları da ilgilendirdiğini belirterek, Isparta'nın uzun yıllar boyunca içme suyu sıkıntısı yaşamaması için çalıştıklarını ifade etti.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte hem su arz güvenliğinin artırılması hem de iklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı önemli bir adım atılmış olacak.

Eğirdir Gölü İçin Umut Veren Gelişme

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde düşen Eğirdir Gölü'nde bu yıl yağışların etkisiyle sevindirici gelişmeler yaşandı. Özellikle gölün Hoyran ve Eğirdir bölümlerinin yeniden birleşmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Uzmanlar, devam eden projeler ve su takviyesi çalışmalarıyla birlikte göldeki su seviyesinin daha istikrarlı hale gelmesini bekliyor.

Turizmde Yeni Dönem Hazırlığı

Eğirdir'in sadece su kaynaklarıyla değil, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle de öne çıktığını vurgulayan Vali Erin, ilçede yeni turizm yatırımları için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Özellikle Eğirdir Yarımadası'nda planlanan projelerle konaklama, yeme-içme ve sosyal alanların geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece ilçenin yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha cazip bir destinasyon haline gelmesi amaçlanıyor.

Bölgeye Çifte Kazanç

Can Suyu Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte hem Eğirdir Gölü'nün ekolojik geleceğinin desteklenmesi hem de Isparta'nın içme suyu ihtiyacının uzun yıllar boyunca güvence altına alınması bekleniyor.

Yetkililer, projenin bölgenin çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

 

 
