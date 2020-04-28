VİA TRAFİK İLE İŞ GÜVELİĞİ ÖNLEMLERİNİZİ HEMEN ALIN! ( ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI )
Isparta'da iş güvenliği malezemlerini kolayca temin edebileceğiniz Via Trafik yetkilisi Selami Demiralay Isparta Haber Muhabirine İŞG'de alınacak önlemler hakkında açıklamarda bulundu.
Demiralay; ''Çalışma alanlarında yaşanan iş kazaları, sakat kalma ya da hayat kaybı ile sonuçlanması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli hale gelmiştir. İSG olarak tanımlanan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun, yönetmelikler çerçevesinde alınan önlemler ve iş güvenliği malzemeleri ile desteklenmesi durumudur.
İş sağlığı ve güvenliği kavramını daha detaylı inceleyecek olursak, iş yerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve mesleki hastalıkların oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı yoluyla, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek için gereken iş güvenliği malzemeleri ve alet edevatları, araçları, prosedürleri de, doğal olarak işverenin omuzlarına yüklemekte, sorumlu işçi ve usta başlarına da belli görevler getirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, bilimsel anlamda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarını da dayanak olarak almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini desteklemek için ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu vb. kanun ya da mevzuatlar çıkartılmış ve uygulama zorunluluğu getirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında bilinmesi gerekenler ve tüm çalışanların sağlık ve güvenle çalışması için;
Kuralcı Değil, Önleyici Yaklaşım
İşyerleri Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması
Her İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Olması
İşyerleri İçin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Küçük İşletmelere Devlet Desteği
Risk Değerlendirmesi Zorunluluğu
İşe Başlamadan Önce Sağlık Taraması
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Etkin Kayıt Dönemi
İşyerlerinin Acil Durumlara Karşı Hazır Olması
İş Sağlığı ve Güvenliğine Çalışan Katkısı
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
iş güvenliği malzemeleri ve Kullanım Kuralları
Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı gibi kavramların mutlaka uygulanması gerekmektedir.
Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği bir bütün olarak ele alındığında işverenin sorumluluğu, işçinin sorumluluğu, gerekli kurulların sorumluluğu, sendikaların sorumluluğu ve işçi sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği malzemeleri üreten firma sorumluluklarının bir arada aynı amaca hizmet etme durumudur.'' şeklinde konuştu.
VİA TRAFİK'TE BULUNAN İŞG MALZEMELERİ NELERDİR?
Derby Çizme, Gezer Bot, Gezer Çizme, İşçi Ayakkabısı, İşçi Botu, İkaz Yeleği, Yağmurluk, Sıvı ve kimyasallara karşı vücut koruyucu elbise, Emniyet Şeridi, Emniyet Alan Perdesi
Emniyet Kemeri, Eldiven, Baret, İkaz Levhası, Çapak gözlüğü, Toz Gözlüğü, Toz Maskesi, Kulaklık, Gaz algılama ve alarm sistemleri , Delinatör, İş Gözlüğü, İlk Yardım Çantası
Yangın söndürme tüpü
Delinatör - Duba - Koniler
Hız kesici kasisler
Kaygan zemin levhaları
Reklam Konileri
Ağırlıklı dikme - Plastik zincir
Uyarı ve Yön levhaları
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
Telefon: 0 544 777 37 99
Website:www.viatrafik.com.tr