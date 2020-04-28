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Isparta'da iş güvenliği malezemlerini kolayca temin edebileceğiniz Via Trafik yetkilisi Selami Demiralay Isparta Haber Muhabirine İŞG'de alınacak önlemler hakkında açıklamarda bulundu.



Demiralay; ''

Çalışma alanlarında yaşanan iş kazaları, sakat kalma ya da hayat kaybı ile sonuçlanması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli hale gelmiştir. İSG olarak tanımlanan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun, yönetmelikler çerçevesinde alınan önlemler ve iş güvenliği malzemeleri ile desteklenmesi durumudur.

İş sağlığı ve güvenliği kavramını daha detaylı inceleyecek olursak, iş yerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve mesleki hastalıkların oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı yoluyla, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek için gereken iş güvenliği malzemeleri ve alet edevatları, araçları, prosedürleri de, doğal olarak işverenin omuzlarına yüklemekte, sorumlu işçi ve usta başlarına da belli görevler getirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, bilimsel anlamda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarını da dayanak olarak almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini desteklemek için ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu vb. kanun ya da mevzuatlar çıkartılmış ve uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

Kuralcı Değil, Önleyici Yaklaşım

İşyerleri Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması

Her İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Olması

İşyerleri İçin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Küçük İşletmelere Devlet Desteği

Risk Değerlendirmesi Zorunluluğu

İşe Başlamadan Önce Sağlık Taraması

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Etkin Kayıt Dönemi

İşyerlerinin Acil Durumlara Karşı Hazır Olması

İş Sağlığı ve Güvenliğine Çalışan Katkısı

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

iş güvenliği malzemeleri ve Kullanım Kuralları

Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı gibi kavramların mutlaka uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği bir bütün olarak ele alındığında işverenin sorumluluğu, işçinin sorumluluğu, gerekli kurulların sorumluluğu, sendikaların sorumluluğu ve işçi sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği malzemeleri üreten firma sorumluluklarının bir arada aynı amaca hizmet etme durumudur.'' şeklinde konuştu.

VİA TRAFİK'TE BULUNAN İŞG MALZEMELERİ NELERDİR?

Derby Çizme

,

Gezer Bot

,

Gezer Çizme

,

İşçi Ayakkabısı

,

İşçi Botu

,

İkaz Yeleği

,

Yağmurluk

,

Sıvı ve kimyasallara karşı vücut koruyucu elbise

,

Emniyet Şeridi

,

Emniyet Alan Perdesi

Emniyet Kemeri

,

Eldiven

,

Baret

,

İkaz Levhası

,

Çapak gözlüğü

,

Toz Gözlüğü

,

Toz Maskesi

,

Kulaklık

,

Gaz algılama ve alarm sistemleri

,

Delinatör

,

İş Gözlüğü

,

İlk Yardım Çantası

Yangın söndürme tüpü

Delinatör

-

Duba

-

Koniler

Hız kesici kasisler

Kaygan zemin levhaları

Reklam Konileri

Ağırlıklı dikme - Plastik zincir

Uyarı ve Yön levhaları

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