Isparta İl Müftüsü Bayram ŞAHİN'den Veda Konuşması

Sevgili Ispartalılar,

Bugün burada, siz değerli halkımıza veda etmenin zorluğu içinde bulunuyorum. Yolculuklarımızın bir sonu olduğu gibi, benim de Isparta Müftülüğü görevim sona eriyor. Çocukluktan ihtiyarlığa, gençlikten kabre kadar süren bu yolculukta, 6 yıl süren Isparta maceram da son buluyor.

2018 yılında başladığım bu güzel görevde, sizlerle birlikte olmanın ve hizmet etmenin gururunu yaşadım. Dualarınızla güç bulduk, birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak, her veda bir başlangıca vesile olur. Üzücü bir tarafı olmasına rağmen, yeni başlangıçlar umut doludur.

Bu süre içinde, hizmetlilerden şeflere, vaizlerden şube müdürlerine kadar herkesle uyum içinde çalıştık. Her insan gibi, yanlışlarımız olmuş, eksiklerimiz olmuştur. Bu nedenle, hepinizden helallik diliyorum. Birbirimizi kırmadan, sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık, bu da benim için büyük bir onur kaynağı oldu.

Her başlangıç, bir bitişin işaretidir, ancak her vedanın ardında yeni bir umut ve fırsat yatar. Bu kubbede baki kalan, hoş bir seda olacaktır. Görev yaptığımız süre boyunca, birbirimizi anlamaya çalışarak, kanuni çerçevede görevlerimizi yerine getirmeye özen gösterdik.

Isparta ve Isparta halkına sunduğumuz din hizmetinin bizi daima onurlandırdığını düşünüyorum. Bu süreçte destek olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a, Valimiz Sayın Aydın Baruş'a, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e, diğer daire amirlerimize, din gönüllüsü kardeşlerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm Ispartalılara teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin, hakkım varsa helal olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'a ısmarladık diyorum, hoşça kalın, Allah'a emanet olunuz.

Saygılarımla,

Bayram ŞAHİN

İl Müftüsü