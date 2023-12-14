Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri başarılı operasyonlarla kentteki suçluları adalete teslim etmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, nitelikli yağma, yağma, silahlı tehdit gibi suçlardan aranan toplam 24 şüpheli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon sonuçları şu şekildedir:

L.Ç. (Hırsızlık): 9 yıl 9 ay hapis cezası ile aranıyordu. D.Ç. (Nitelikli Yağma): 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu. U.B. (Nitelikli Yağma): 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu. H.A. (Yağma): 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranıyordu. Y.K. (Hırsızlık): 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranıyordu. M.A. (Silahlı Tehdit): 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranıyordu.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek adına yapılan bu başarılı operasyonlar, ekiplerin kesintisiz çalışmasının bir yansımasıdır. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, bundan sonra da suçlularla etkin bir mücadele yürüterek kamu düzenini koruma misyonunu sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.