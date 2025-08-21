Isparta’da 9 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Mustafa Dikmen isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Yaralama, Silahla Tehdit, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Görevi Yaptırmamak için Direnme suçlarından toplam 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan Mustafa Dikmen, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



