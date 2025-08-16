ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 362 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Isparta’da uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2025 günü düzenlenen operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 362,33 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından 14 Ağustos 2025 günü adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.