ISPARTA’DA POLİS-SAVCI YALANIYLA 249 BİN TL’LİK DOLANDIRICILIK ÇÖZÜLDÜ

Isparta’da nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kendisini polis-savcı olarak tanıtan bir şahsın vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı.

22 Nisan 2025 günü, şüphelinin bu yöntemle bir vatandaşımızı 249 bin TL dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli, 14 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.