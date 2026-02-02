Isparta’da Tatil Zilini "Eğlence" Çaldı: Meydan AVM’de Karne Şenliği Coşkusu
Isparta Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları sanat ve eğlenceyle buluşturuyor. 1 Şubat’a kadar sürecek "Karne Şenlikleri" kapsamında düzenlenen atölyeler, miniklere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak karne sevinci yaşayan öğrenciler için dopdolu bir program hazırladı. Isparta Meydan AVM’de start veren "Karne Şenlikleri", çocukların tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla kapılarını açtı.
MEYDAN AVM SANAT ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜ
Etkinlik alanına kurulan stantlarda çocuklar, sadece eğlenmekle kalmıyor, aynı zamanda el becerilerini de geliştiriyor.
Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları arasında şunlar yer alıyor:
Ebru Sanatı: Geleneksel sanatla ilk tanışma.
Kum Boyama: Renklerin kumla dansı.
Yüz Boyama: Minik yüzlerde renkli karakterler.
Kokulu Taş ve Sihirli Renkler: Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan tasarımlar.
HER GÜN FARKLI BİR MACERA (1 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK)
Şenliğin ilk gününde yüz boyama ve sihirli renkler atölyesine yoğun ilgi gösteren çocuklar, hem sosyalleşti hem de sanatsal üretim yapmanın mutluluğunu yaşadı. Belediye yetkilileri, 17 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün farklı etkinliklerin çocuklarla buluşacağını müjdeledi.
VELİLERDEN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR
Çocuklarını etkinliğe getiren aileler, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların ekran başından uzaklaşıp sosyalleşmesi açısından etkinliği çok başarılı bulduklarını belirten veliler, "Çocuklarımız için harika bir karne hediyesi oldu. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Bu güzel düşüncesinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Renkli görüntülerin oluştuğu şenlik, tatil boyunca tüm çocukları Meydan AVM’ye bekliyor.