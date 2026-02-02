isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2026 15:56
Isparta’da "Sanal Kumar" Tehlikesi: Yeşilay'dan Kritik Uyarı ve Destek Çağrısı

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan, şehirde giderek yayılan kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığına karşı "kırmızı alarm" verdi. Özellikle dijital ortamdaki tehlikenin gençleri ve üniversite öğrencilerini hedef aldığını belirten Meydan, "Bu sadece maddi bir kayıp değil, toplumsal bir yıkımdır" diyerek YEDAM’ın ücretsiz destek hattını işaret etti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonlarına kadar giren "sanal kumar" ve "yasa dışı bahis" bataklığına karşı Yeşilay Isparta Şubesi harekete geçti. Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan, yaptığı basın açıklamasıyla Isparta’daki tablonun ciddiyetini gözler önüne serdi.

"GENÇLER VE ÖĞRENCİLER HEDEFTE"

Meydan, kumar bağımlılığının Isparta’da büyüyen bir toplumsal yara haline geldiğini vurguladı. Yapılan saha araştırmalarının endişe verici olduğunu belirten Meydan, "Özellikle dijital platformlar üzerinden kolayca erişilen yasa dışı bahis siteleri, genç nüfusu ve üniversite öğrencilerini kıskacına alıyor. Bu durum, erken yaşta farkındalık eğitimlerinin ve aile-okul işbirliğinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

SADECE CEPTEKİ PARAYI DEĞİL, AİLEYİ DE BİTİRİYOR

Kumarın etkilerinin sadece maddi kayıpla sınırlı kalmadığının altını çizen Meydan, şu uyarılarda bulundu:

"Bu bağımlılık; aile içi huzursuzlukları, ödenemeyen borçları, ağır psikolojik sorunları ve sosyal çöküşü beraberinde getiriyor. Bu nedenle meseleye bireysel bir hata olarak değil, topyekûn mücadele edilmesi gereken toplumsal bir sorun olarak bakmalıyız."

KURTULUŞ REÇETESİ: YEDAM VE 115 HATTI

Yeşilay’ın sadece uyarı yapmadığını, aynı zamanda çözüm sunduğunu belirten Başkan Meydan, bağımlılar ve aileleri için profesyonel destek kapısını gösterdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet verdiğini hatırlatan Meydan, "Bağımlı bireyler veya yakınları, 115 Danışmanlık Hattı üzerinden ya da yedam.org.tr adresinden bize ulaşabilirler" çağrısında bulundu.

YÜZDE 83 BAŞARI ORANI

Meydan, YEDAM’ın tedavi sürecindeki başarısını ise çarpıcı istatistiklerle açıkladı:

"Danışmanlık sürecine sadık kalan bireylerde iyileşme oranları çok yüksek. Üçüncü ayda danışanların yüzde 80,1’i, dokuzuncu ayın sonunda ise yüzde 83,2’si kumarı tamamen bırakmış durumda. Bu rakamlar, kararlı bir mücadelenin sonuç verdiğini kanıtlıyor."

Yeşilay Isparta Başkanı, açıklamasının sonunda yerel yönetimlere, eğitim kurumlarına ve basına seslenerek, sağlıklı nesiller ve güçlü aileler için bu mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

