ISPARTA FATİH MAHALLESİ’NDE PRESTİJLİ KİRALIK OFİS: İTİMAT PLAZA

Isparta iş dünyasının yeni merkezi İtimat Plaza kapılarını açıyor. Fatih Mahallesi’nin en değerli lokasyonlarından birinde, profesyonel bir çalışma ortamı arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Ofis Özellikleri:

katta yer alan 150 metrekare geniş kullanım alanı.

Modern mimari ve işlevsel tasarım.

Konforlu bir kış dönemi için yerden ısıtma sistemi.

Konum Avantajı: Fatih Mahallesi, Zabıta Müdürlüğü yanı ve Hayırlar Kuran Kursu arkasında yer alan plaza, merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

İletişim Bilgileri: Telefon: 0 532 682 20 53 Adres: Fatih Mahallesi, Zabıta Yanı – Hayırlar Kuran Kursu Arkası / ISPARTA







































