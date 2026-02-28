isparta-oto-ekspertiz

Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Çığır Açtı

Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Çığır Açtı
Keçi Kanı, Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Çığır Açtı: Teke Yöresi İçin Yeni Ekonomik Kapı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel çalışma, tıbbi sülük yetiştiriciliğinde en yüksek verimin "keçi kanı" ile alındığını kanıtladı. Bu sonuç, hayvancılık merkezi olan Teke Yöresi için stratejik bir ekonomik fırsat doğuruyor.

Sülük Yetiştiriciliğinde "Altın" Formül: Doğal Keçi Kanı

Modern tıpta kullanımı her geçen gün artan ve doğadaki nesli tehlike altında olan tıbbi sülüklerin sürdürülebilir üretimi için yürütülen çalışmalarda kritik bir başarıya imza atıldı. ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ceylan yürütücülüğünde gerçekleştirilen uluslararası projede; sığır, koyun, keçi ve kurbağa kanı karşılaştırıldı.

3 ay süren titiz izlemeler sonucunda;

  • En hızlı büyüme: Hiçbir kimyasal katkı maddesi içermeyen doğal keçi kanı ile beslenen sülüklerde görüldü.

  • Besin Değeri: Keçi kanının yüksek protein, düşük kolesterol ve düşük kül oranı, sülüklerin gelişimi için en ideal içeriğe sahip olduğunu ortaya koydu.

  • Sağlık Parametreleri: Keçi kanıyla beslenen sülüklerde ölüm ve hastalık oranlarının diğer gruplara oranla daha düşük olduğu saptandı.

Teke Yöresi'nin Atıl Değeri Ekonomiye Kazandırılıyor

Araştırma, Türkiye’nin küçükbaş hayvancılık merkezi olan Teke Yöresi için yeni bir gelir kapısını aralıyor. Bilimsel veriler, bölgedeki keçi varlığının sülük yetiştiriciliği sektörü için stratejik bir hammadde kaynağı olduğunu gösteriyor.

Ekonomik Katma Değer: Yetiştiriciliği yapılan tıbbi sülüklerin birim satış fiyatının yaklaşık 100 TL seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, keçi kanının bu alanda kullanımı hem atık yönetimini optimize ediyor hem de bölgesel kalkınmaya devasa bir destek sunuyor.

Bilim Dünyası Bu Başarıyı Konuşuyor

Uluslararası nitelikteki "Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Görülen Morfolojik Deformasyonların Nedenleri ve Sülüklere Olan Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı projenin sonuçları, sektörün en saygın yayınlarından biri olan Aquaculture International dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne girdi.

CITES listesinde yer alan ve korunması gereken bir tür olan tıbbi sülüklerin, keçi kanı sayesinde daha sağlıklı ve hızlı yetiştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki küresel rekabet gücünü artıracak.

 

