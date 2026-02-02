isparta-oto-ekspertiz

Davraz Yolcularına Duyuru

Davraz Yolcularına Duyuru
Davraz Yolcularına Duyuru: Hafta İçi Seferleri Başlıyor

Isparta Belediyesi’nin hafta sonu ücretsiz olarak başlattığı Davraz Kayak Merkezi ulaşım hizmeti, hafta içi de devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi günlerde belirlenen saatlerde ücretli olarak kayak merkezine ulaşım sağlayabilecek.

Isparta Belediyesi tarafından 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören ücretsiz Davraz seferleri sona erdi. Kayak sezonunun ve yarıyıl tatilinin hareketliliği devam ederken, ulaşım hizmetinin hafta içi de sürdürülmesi kararı alındı.

AYNI FİRMA, AYNI GÜZERGAH

Yapılan planlamaya göre, hafta sonu ücretsiz taşıma yapan otobüs firması, hafta içi günlerde de ücretli tarife üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

KALKIŞ YERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU

Davraz Kayak Merkezi’nin eşsiz atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar için sefer detayları şu şekilde belirlendi:

  • Kalkış Noktası: Otel Isparta Yanı / İplikçi Camii Önü

  • Gidiş Saati: 10.30

  • Dönüş Saati: 15.30

Hafta içi Davraz keyfi yapmak isteyen kayak severler ve tatilciler, sabah 10.30’da hareket edecek araçlarla merkeze ulaşıp, 15.30’da şehir merkezine dönüş yapabilecek.

