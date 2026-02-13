Isparta'da "Suç Makinesi" Jandarmadan Kaçamadı: 18 Ayrı Suçtan Aranıyordu!

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.D., Gönen ilçesinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ekipler, hakkında kabarık bir suç dosyası bulunan ve uzun süredir aranan R.D. isimli şahsın izini sürdü.

Gönen'de Saklandığı Tespit Edildi

Jandarma dedektiflerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda, şahsın Gönen ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Suç Dosyası Kabarık: Hırsızlık, Uyuşturucu, Dolandırıcılık...

Yakalanan R.D.'nin GBT sorgusunda suç kaydı dikkat çekti. Şahsın; "Hırsızlık, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere toplam 18 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan R.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



