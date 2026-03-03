Bayramın Lezzet Mirası: Ezgi Patisserie ile Tatlı Bir Gelenek!

Isparta’nın tatlı denince akla gelen ilk adresi Ezgi Patisserie, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı sofralarınıza şölen katacak eşsiz lezzetlerle karşılıyor. Her biri ustalıkla ve en kaliteli malzemelerle hazırlanan tatlılarımızla, bayram ziyaretlerinizi unutulmaz birer anıya dönüştürüyoruz.

Bayram Sofralarınızın Baş Tacı Olacak Lezzetler:

Bayramın ruhunu yansıtan geleneksel tatlarımız için şimdiden siparişinizi oluşturun:

Çıtır Çıtır Baklava Çeşitleri: El açması yufkanın altın sarısı hali.

Geleneksel Sarıburma: Ceviz ve fıstığın hamurla en tatlı buluşması.

Şerbetli Klasikler: Nar gibi kızarmış Tulumba ve tel tel dökülen Kadayıf.

Özel Bayram Seçkisi: Bayram boyunca sürecek taptaze ve günlük hazırlanan daha birçok özel lezzet!

Siparişinizi Şimdiden Ayırtın!

Bayram yoğunluğundan etkilenmeden, misafirlerinize en taze tatlıları sunmak için hemen bizimle iletişime geçin. İster telefonla arayın, ister WhatsApp üzerinden hızlıca siparişinizi iletin.

İletişim ve Ulaşım Bilgileri:

Sizleri, lezzetlerimizi yerinde tatmanız için Cumhuriyet Caddesi’ndeki şubemize bekliyoruz.

Telefon: 0 246 232 59 01

WhatsApp Sipariş: 0542 685 27 72

Adres: Cumhuriyet Caddesi No: 26 ISPARTA

Ezgi Patisserie ile tatlı bir dünyaya adım atın; bayramın tadı damağınızda kalsın!









