Isparta'da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran'dan Ramazan'a Özel 6 Farklı Menü!

Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!
Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!

1998 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden hizmet veren Iyaş Restoran, bu yıl da "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan’da misafirlerini birbirinden lezzetli ve ekonomik iftar menüleriyle ağırlamaya hazır.

Isparta’nın lezzet duraklarının başında gelen Iyaş Restoran, geleneksel Ramazan ruhunu modern sunumlarla birleştiriyor. Şehrin buluşma noktası olan AVM bünyesinde hizmet veren restoran, bu yıl misafirlerine her damak tadına uygun 6 farklı ana menü seçeneği sunarak iftar sofralarını şölene dönüştürüyor.

Geleneksel Lezzetler ve Ekonomik Fiyatlar Bir Arada

Iyaş Restoran’ın bu yılki iftar konseptinde hem yerel lezzetler hem de dünya mutfağından seçkiler ön plana çıkıyor. Menülerin tamamında; günün çorbası, taze salata, içecek, günün tatlısı ve su standart olarak sunularak eksiksiz bir iftar deneyimi hedefleniyor.

İşte Iyaş Restoran’ın Ramazan’a Özel Menü Seçenekleri:

  • Et Severlerin Favorisi: İskender ve Şiş Köfte menüleri, geleneksel soslar ve sunumlarla hazırlanıyor.

  • Izgara Şöleni: Karışık Izgara ve Tavuk Şiş seçenekleri, mangal keyfini iftar sofrasına taşıyor.

  • Hızlı ve Lezzetli: Taş fırından çıkan çıtır lahmacunlar ve pizza seçenekleri, özellikle gençlerin ve çocuklu ailelerin tercihi oluyor.

"1998’den Beri Aynı Güven ve Lezzetle"

Restoran yetkilileri, Ramazan ayının paylaşma ve birliktelik ruhuna uygun olarak fiyatlandırmada da misafirlerini düşündüklerini belirterek; "26 yılı aşkın tecrübemizle, hijyen ve kaliteden ödün vermeden hazırladığımız menülerimizle hemşehrilerimizi iftar sofralarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rezervasyonlarımızın yoğunluğu nedeniyle misafirlerimizin önceden yer ayırtmalarını tavsiye ediyoruz," mesajını paylaştı.

Kolay Erişim ve Rezervasyon İmkanı

Iyaş AVM giriş kapısında yer alan restoran, merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlarken, geniş ve ferah oturma alanlarıyla grup iftarları için de ideal bir ortam sunuyor. Ramazan menülerine ek olarak, restoranın zengin alakart mutfağı da güncel seçenekleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

İletişim ve Rezervasyon Bilgileri:

  • Sabit Hat: 0246 228 28 28

  • WhatsApp / Mobil: 0551 875 17 67

  • Konum: Iyaş AVM Girişi, Isparta

     

    imageimage
Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!
