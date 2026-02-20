DAVRAZ PREFABRİK’TEN RAMAZAN MÜJDESİ: ÖZEL FİYATLARLA BAYRAMDA YENİ EVİNİZDESİNİZ!
Isparta’nın 25 yıllık güvenilir markası Davraz Prefabrik, Ramazan ayına özel başlattığı büyük kampanya ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. "Ramazan'a özel fiyatlar ve 3 günde teslim" garantisiyle; bu Bayramı kendi evinizde, doğanın kalbinde ve kuş cıvıltıları eşliğinde karşılamanız artık çok kolay.
ISPARTA – Uzun süren inşaat süreçleri, usta arayışları ve maliyet belirsizlikleri ev sahibi olma hayallerini erteleyebiliyor. Ancak Isparta’da sektörün öncüsü Davraz Prefabrik, ezber bozan hızı ve Ramazan ayına özel fiyat avantajlarıyla bu süreci tersine çeviriyor.
Bayram Kahvesini Kendi Verandanızda İçin
Yazlık, bağ evi veya yayla evi hayali kuranlar için inşaat sezonunun açılmasını beklemeye gerek kalmadı. Davraz Prefabrik, 3 gün gibi rekor bir sürede kurulum yaparak, müşterilerini aylar süren inşaat tozu ve stresiyle uğraşmaktan kurtarıyor. Ramazan ayına özel sunulan cazip fiyatlarla şimdiden vereceğiniz bir karar, bayramda sevdiklerinizi kendi evinizde ağırlamanızı sağlıyor.
Mimar Nihal Yıldırım: "Dört Mevsim Konfor, Çelik Gibi Sağlam"
Davraz Prefabrik’in deneyimli mimarlarından Nihal Yıldırım, yapıların her mevsime ve her şarta uygun olduğunu vurguluyor:
"Vatandaşlarımız genellikle inşaat için yazı bekler. Oysa biz, çelik konstrüksiyon teknolojimizle her mevsim üretim yapabiliyoruz. Üstelik yapılarımız, Isparta’nın sert kış şartlarına, kar yüküne ve deprem riskine karşı tam korumalıdır. Isı yalıtımındaki üstün teknolojimizle, kışın sıcacık, yazın ise serin bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu Ramazan ayında sunduğumuz özel fiyatlarla da herkesin bayrama kendi evinde girmesini hedefliyoruz."
Çelik Konstrüksiyon ile Güvenli Yarınlar
Sadece bir ev değil, güvenli bir gelecek inşa eden firma; modern villalardan geniş açıklıklı iş yerlerine, pratik konteyner çözümlerinden doğayla bütünleşen yayla evlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle deprem gerçeğinin unutulmadığı ülkemizde, Davraz Prefabrik’in çelik yapıları "hayat kurtaran tercih" olarak güven veriyor.
Hayallerinizi Ertelemeyin, Fırsatı Kaçırmayın
Şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğanın kalbinde huzurlu bir yaşam sürmek veya kendi arazisine pratik bir çözüm üretmek isteyenler için Davraz Prefabrik, Ramazan bereketini fiyatlarına yansıtıyor. Siz de bayramı evinizin verandasından izlemek istiyorsanız, geç kalmadan Davraz Prefabrik ile tanışın.
Firma yetkilileri, projeleri yakından incelemek ve Ramazan'a özel indirimlerden faydalanmak isteyen tüm Ispartalıları, Tren Garı ve Millet Bahçesi alt yolundaki ofislerine kahve içmeye davet ediyor.
İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ
Adres: Isparta Tren Garı ve Millet Bahçesi Alt Yolu
Telefon: 0 506 167 38 52