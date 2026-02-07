ISPARTA'DA BÜYÜK OPERASYON!

ISPARTA'DA ZEHİR TACİRLERİNE "NARKOKAPAN" DARBESİ: 53 GÖZALTI

Isparta Jandarması, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği "NARKOKAPAN" operasyonuyla suç örgütlerine nefes aldırmadı. Dev operasyonda 53 şüpheli yakalanırken; uyuşturucudan silaha, çalıntı motosikletlerden mühimmatlara kadar çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

ISPARTA – Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 Şubat 2026 tarihinde il genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. "NARKOKAPAN" adı verilen operasyonda zehir tacirlerinin inlerine girildi.

HEM UYUŞTURUCU HEM MÜHİMMAT DEPOSU

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen baskınlarda 53 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler ise suçun boyutunu gözler önüne serdi.

Yapılan aramalarda;

400 adet uyuşturucu içerikli hap,

150 gram kubar esrar,

150 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ GİBİ: ÇALINTI MOTORLAR VE SİLAHLAR

Operasyonun dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise ele geçirilen silah ve çalıntı araçlar oldu. Zehir tacirlerinin sadece uyuşturucu ticaretiyle kalmadığı, hırsızlık ve silahlanma faaliyetlerinde de bulunduğu ortaya çıktı. Aramalarda;

12 adet ruhsatsız av tüfeği,

1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek,

Şase numaraları kazınmış 10 adet çalıntı motosiklet ,

1 adet hacizli/yakalamalı otomobil bulunarak muhafaza altına alındı.

ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denilerek suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceği mesajı verildi.



