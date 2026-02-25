isparta-oto-ekspertiz

Isparta Polisi Firari Dolandırıcıyı Yakaladı: 9 Yıl Hapis Cezası Vardı

Isparta Polisi Firari Dolandırıcıyı Yakaladı: 9 Yıl Hapis Cezası Vardı
Isparta’da hakkında "Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hukuktan kaçmaya çalışan bir firari daha adalete teslim edildi.

9 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunuyordu Edinilen bilgilere göre, "Dolandırıcılık" suçundan yargılanan ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 23 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Adaletten Kaçamadı Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçluyla mücadelesine ara vermeden devam edeceğini bildirdi.

Isparta Polisi Firari Dolandırıcıyı Yakaladı: 9 Yıl Hapis Cezası Vardı
