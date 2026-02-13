Isparta'da Narko-Timlerden Zehir Tacirlerine Darbe: 1 Haftada 42 Şüpheli!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırmadı. Operasyonlarda binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirilirken, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta’da zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 04.02.2026 – 11.02.2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

1757 Adet "Kağıt" Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yapılan baskınlarda ve şok uygulamalarda en dikkat çeken detay, kullanımı son derece tehlikeli olan ve "kağıt" olarak bilinen sentetik uyuşturucu miktarı oldu. Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda:

1.757 adet kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid,

32,16 gram Metamfetamin,

96 adet Sentetik Ecza hap,

0,9 gram Esrar,

0,8 gram Eroin maddesi ele geçirilerek imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

42 Kişiye Yasal İşlem

Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik kararlı mücadelesini sürdüren ekipler, söz konusu tarihler arasında toplam 42 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak veya Satmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.