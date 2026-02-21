isparta-oto-ekspertiz

Isparta Merkezli Siber Operasyon: Kişisel Verileri Satan Şüpheli Tutuklandı!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, kişisel verileri yasa dışı yollarla ticaretine konu eden şebekeye darbe vurdu.

Isparta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; bir şüphelinin kişisel verileri piyasaya sürdüğü, 10 şüphelinin ise bu verileri ücret karşılığında satın aldığı tespit edildi.

İstanbul’da Yakalandı, Isparta’da Tutuklandı

Operasyonun düğmesine basan ekipler, verileri sattığı belirlenen ana şüpheliyi 18 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Şubat 2026 günü adli makamlara sevk edilen zanlı hakkında karar verildi:

  • Ana Şüpheli: Çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANARAK cezaevine gönderildi.

  • Alıcılar: Verileri satın aldığı tespit edilen diğer 10 şahıs hakkındaki soruşturma işlemleri ise derinleştirilerek devam ediyor.

Emniyetten Kararlılık Mesajı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, dijital dünyada vatandaşların kişisel verilerini hiçe sayarak kazanç sağlayan odaklara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

