ISPARTA
G.Tarihi: 04.02.2026 15:44
Isparta'da "Oto Faresi" JASAT'tan Kaçamadı: Çaldığı Teyp ve Hoparlörlerle Yakalandı

Isparta’nın Bozanönü köyünde park halindeki bir aracı gözüne kestirerek ses sistemini çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektiflerinin (JASAT) titiz takibi sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

ISPARTA – Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Bozanönü köyünde meydana gelen otodan hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat 2026 tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Z.A. isimli vatandaşa ait park halindeki aracın içine giren şüpheli veya şüpheliler, araçta bulunan teyp ve ses sistemine ait hoparlörleri sökerek kayıplara karıştı. Sabah aracının soyulduğunu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

JASAT Dedektifleri İzi Sürdü
Olayın aydınlatılması amacıyla Isparta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ortak bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın H.H.E. olduğu tespit edildi.

Malzemeler Sahibine Teslim Edildi
Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla H.H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, Z.A.'nın aracından çalınan 1 adet oto teybi ve 4 adet hoparlör eksiksiz olarak bulundu. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.H.E. hakkında adli işlem başlatılırken, İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.



