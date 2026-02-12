isparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!

Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Bahçelievler’de Lezzet Alarmı: "Lezzet Durağı"nda Ateş Yandı!

 Bahçelievler Mahallesi, sokak lezzetlerinin şahı kokoreçle buluştu. 110. Cadde üzerinde hizmete giren Lezzet Durağı, kömür ateşinde nar gibi kızaran lezzetleriyle şimdiden müdavimlerini oluşturmaya başladı.

(Haberin Devamı):

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp gerçek bir lezzet molası vermek isteyenler için Bahçelievler Mahallesi'nde yeni bir mekan kapılarını açtı: Lezzet Durağı.

Mekanın önünden geçerken burnunuza gelen o iştah kabartan kokuya kayıtsız kalmak imkansız. Lezzet Durağı, fabrikasyon ürünlerden uzak, tamamen geleneksel yöntemlerle ve hijyenik koşullarda hazırladığı kokoreçleri, gerçek kömür ateşinde ağır ağır pişiriyor.

"Sırrı Kömür Ateşinde ve Ustalıkta"

Mekanın işletmecileri, lezzetin sırrını "Sabır ve Ateş" olarak özetliyor. Kömür ateşinde, kurutmadan, içi sulu dışı çıtır kıvamda pişirilen kokoreçler, özel baharat karışımı ve taptaze ekmeklerle buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Sadece lezzetiyle değil, güler yüzlü hizmeti ve samimi ortamıyla da Bahçelievler sakinlerinden tam not alıyor.

Gece Acıkanlara Müjde: Alo Paket Hattı Yayında!

Canınız gece yarısı lezzetli bir atom ya da çeyrek mi çekti? Lezzet Durağı, sadece mekana gelenleri değil, evinin konforunda bu lezzeti yaşamak isteyenleri de düşündü.

Bir telefonla kapınıza kadar gelen sıcak servis hizmeti başladı. Bahçelievler ve çevresinde oturanlar, aşağıdaki numaradan siparişlerini hızla verebiliyor.

Eğer siz de gerçek bir sokak lezzeti arıyorsanız, 110. Cadde'deki bu durağa mutlaka uğrayın!

İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

Adres: Bahçelievler Mahallesi, 110. Cadde, No: 194 
 ALO PAKET: 0 551 531 32 30

image

image

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!
Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!
Isparta'da Araç Tutkunlarının Değişmez Adresi: Gündem Oto Müzik ile "Premium" Dönüşüm
Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf
ISPARTA'DA BÜYÜK OPERASYON!
Isparta'da "Oto Faresi" JASAT'tan Kaçamadı
MEYDAN AVM'DE "MEYDAN" KALMADI! İSMİ VAR, CİSMİ YOK...
Isparta Jandarmasından Düzensiz Göçe Geçit Yok
Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı!
Isparta’da Doğal Şifanın Adresi Belli Oldu: Dumanlar Aktar ile Kışa "Bomba" Gibi Girin
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET
Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!
Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?
Isparta'da Talat Car Detailing ile Aracınız İlk Günkü Gibi!
Davraz Prefabrik’ten "Kışın Planla, Baharda Yaşa" Dönemi
Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı
Isparta’da Sahte İçki Operasyonu
NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!
Isparta’da Konforun Adresi Değişti, Kalite Aynı Kaldı: İstikbal Yeni Mağazasında!
Isparta’da Ayazmana’nın Yeni Lezzet Üssü "Sosyete Et Sarayı"
Isparta’da Kaçakçılara Geçit Yok!
ISPARTA VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ UYARI
ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU
ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ
ISPARTA'DA İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

VALİ ERİN'DEN TARİHİ ADIM: "EĞİRDİR'İ GELECEĞE TAŞIYORUZ"VALİ ERİN'DEN TARİHİ ADIM: "EĞİRDİR'İ GELECEĞE TAŞIYORUZ"05 Şubat 2026
Isparta'da Araç Tutkunlarının Değişmez Adresi: Gündem Oto Müzik ile "Premium" DönüşümIsparta'da Araç Tutkunlarının Değişmez Adresi: Gündem Oto Müzik ile "Premium" Dönüşüm07 Şubat 2026
ISPARTA'DA BÜYÜK OPERASYON!ISPARTA'DA BÜYÜK OPERASYON!06 Şubat 2026
Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı ZayıfIsparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf07 Şubat 2026
Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!09 Şubat 2026
Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!11 Şubat 2026