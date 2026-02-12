Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!

Bahçelievler’de Lezzet Alarmı: "Lezzet Durağı"nda Ateş Yandı!



Bahçelievler Mahallesi, sokak lezzetlerinin şahı kokoreçle buluştu. 110. Cadde üzerinde hizmete giren Lezzet Durağı, kömür ateşinde nar gibi kızaran lezzetleriyle şimdiden müdavimlerini oluşturmaya başladı.

(Haberin Devamı):

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp gerçek bir lezzet molası vermek isteyenler için Bahçelievler Mahallesi'nde yeni bir mekan kapılarını açtı: Lezzet Durağı.

Mekanın önünden geçerken burnunuza gelen o iştah kabartan kokuya kayıtsız kalmak imkansız. Lezzet Durağı, fabrikasyon ürünlerden uzak, tamamen geleneksel yöntemlerle ve hijyenik koşullarda hazırladığı kokoreçleri, gerçek kömür ateşinde ağır ağır pişiriyor.

"Sırrı Kömür Ateşinde ve Ustalıkta"

Mekanın işletmecileri, lezzetin sırrını "Sabır ve Ateş" olarak özetliyor. Kömür ateşinde, kurutmadan, içi sulu dışı çıtır kıvamda pişirilen kokoreçler, özel baharat karışımı ve taptaze ekmeklerle buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Sadece lezzetiyle değil, güler yüzlü hizmeti ve samimi ortamıyla da Bahçelievler sakinlerinden tam not alıyor.

Gece Acıkanlara Müjde: Alo Paket Hattı Yayında!

Canınız gece yarısı lezzetli bir atom ya da çeyrek mi çekti? Lezzet Durağı, sadece mekana gelenleri değil, evinin konforunda bu lezzeti yaşamak isteyenleri de düşündü.

Bir telefonla kapınıza kadar gelen sıcak servis hizmeti başladı. Bahçelievler ve çevresinde oturanlar, aşağıdaki numaradan siparişlerini hızla verebiliyor.

Eğer siz de gerçek bir sokak lezzeti arıyorsanız, 110. Cadde'deki bu durağa mutlaka uğrayın!

İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

Adres: Bahçelievler Mahallesi, 110. Cadde, No: 194

ALO PAKET: 0 551 531 32 30







