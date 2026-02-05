isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 03.02.2026 14:10
Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, Ispartalılar doğal korunma yöntemlerine yöneliyor. Kentin güvenilir aktarlarından Dumanlar Aktar, bitkisel kürleri ve özel karışımları ile vatandaşlara doğal bir kalkan sunuyor.

ISPARTA (ÖZEL HABER) – Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Isparta’da doğal ürünler denince akla gelen ilk duraklardan biri olan Dumanlar Aktar, sunduğu geniş ürün yelpazesiyle şifa arayanların uğrak noktası haline geldi.

Kış Hastalıklarına Karşı Doğal Kalkan

Vatandaşların en çok talep ettiği ürünlerin başında kış çayları geliyor. Dumanlar Aktar, özellikle soğuk algınlığına karşı direnç sağlayan; kış çayı, ada çayı, ıhlamur ve zencefil gibi bitkisel ürünleri taze ve güvenilir bir şekilde sunuyor. İşletme yetkilileri, sadece çaylarla sınırlı kalmayıp, enerjiyi artıran ve vücut direncini yükselten bal, propolis ve özel karışım macunların da bu dönemde büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

Sadece Kış Değil, Her Mevsim Şifa

Dumanlar Aktar, yalnızca kış hastalıkları için değil, kronik rahatsızlıklar ve genel sağlık için de çözümler sunuyor. Aktarda; astım, bronşit ve nefes darlığına iyi gelen özel bitkisel karışımların yanı sıra, sofraların vazgeçilmezi olan hakiki çiçek balı, kekik suyu ve doğal sirkeler de yer alıyor.

Mutfak alışverişini de düşünen işletme; taze çekilmiş kahve, özel baharat çeşitleri ve kurutulmuş sebzelerle Isparta halkına hizmet veriyor.

Dumanlar Aktar Nerede?

"Doğanın gücü yanınızda" sloganıyla hizmet veren ve samimi ortamıyla dikkat çeken Dumanlar Aktar, Isparta Yeni Köy Garajı'nda misafirlerini ağırlıyor.

  • Adres: Yeni Köy Garajı, M Blok No:81, Isparta

  • İletişim: 0545 711 23 53

Doğal ve sağlıklı bir yaşam için siz de Dumanlar Aktar’ı ziyaret edebilir, kışı hasta olmadan, zinde bir şekilde geçirebilirsiniz.


