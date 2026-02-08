Isparta'da Araç Tutkunlarının Değişmez Adresi: Gündem Oto Müzik ile "Premium" Dönüşüm

Isparta'da hizmet veren Gündem Oto Müzik, araç içi eğlence ve teknoloji sistemlerinde standartları yeniden belirliyor. Erdi Özdemir ve Okan İş yönetimindeki işletme, "Aracınızı seviyorsanız mutlaka bir gün karşılaşırız" sloganıyla, araçlara değer katan üst düzey montajlara imza atıyor.

Isparta’da araç sahiplerinin konfor ve teknoloji arayışına profesyonel çözümler sunan Gündem Oto Müzik, özellikle lüks segment araçlara uyguladığı modifikasyonlarla adından söz ettiriyor. Firma, son olarak paylaştığı Mercedes Benz (W205) kasa uygulamasıyla, bir aracın iç atmosferinin fabrika çıkışından çok daha öteye nasıl taşınabileceğini kanıtladı.

Araç İçinde Teknoloji ve Konfor Bir Arada

Gündem Oto Müzik atölyelerinde gerçekleştirilen işlemlerde, araçların orijinal yapısına sadık kalınarak en son teknoloji donanımlar entegre ediliyor. İşletme sahipleri Erdi Özdemir ve Okan İş, özellikle Mercedes W205 kasa gibi araçlar için uyguladıkları şu paketlerle sürüş keyfini zirveye taşıdıklarını belirtiyor:

Burmester Hoparlör Kapakları ve 3D Tweeter Seti: Hem görsel şıklık hem de stüdyo kalitesinde ses deneyimi.

64 Renk Ambiyans Aydınlatma: Aracın içini sürücünün moduna göre değiştirebilen, modern ve ferah bir atmosfer.

Hayalet Ekran (Ghost Screen): Klasik kadranların yerini alan, kişiselleştirilebilir dijital gösterge panelleri.

Yeni Nesil Multimedya Montajı: Navigasyon, video oynatma ve akıllı telefon entegrasyonu sağlayan dev ekran çözümleri.

"Aracınızı Seviyorsanız..."

Sadece bir ses sistemi dükkanı olmanın ötesinde, araçlara değer katan bir teknoloji merkezi gibi çalışan Gündem Oto Müzik, kaliteden ödün vermeyen işçiliğiyle Isparta ve çevre illerden gelen araç tutkunlarını ağırlıyor. Firmanın mottosu olan "Aracınızı seviyorsanız mutlaka bir gün karşılaşırız" sözü, müşteri memnuniyetine verilen önemi özetliyor.

Aracında sınıf atlamak, ses kalitesini iyileştirmek veya güncel teknolojileri aracına kazandırmak isteyenler için Gündem Oto Müzik, sanayi sitesindeki adresinde hizmet vermeye devam ediyor.

İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ