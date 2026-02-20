RAMAZAN’IN EN TATLI HALİ NUR PASTANESİ’NDE! İSTER ŞUBEDEN ALIN, İSTER TEK TIKLA KAPINIZA GELSİN

isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
isparta-oto-ekspertiz-raporu
Isparta’nın sevilen lezzet durağı Nur Pastanesi, on bir ayın sultanı Ramazan’a özel hazırladığı zengin ürün çeşitleriyle ağızları tatlandırmaya devam ediyor. Hem Demirköprü hem de Ordu Evi’nin çaprazındaki Valilik şubelerinde vitrinler; güllaçtan baklavaya, yaş pastadan sütlü tatlılara kadar en taze lezzetlerle donatıldı.

ISPARTA – Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlı telaşı da başladı. Isparta’da kalitesi ve lezzetiyle damaklarda iz bırakan Nur Pastanesi, Demirköprü ve şehir merkezindeki Valilik şubesiyle Ramazan boyunca hem göze hem damağa hitap edecek.

Ramazan’ın Gülü Güllaç ve Çıtır Çıtır Baklavalar
Nur Pastanesi, Ramazan ayının simgesi olan, bol sütlü ve narlı Güllaç ile iftar sofralarının hafif ve lezzetli finalini yapıyor. Geleneksel tatlardan vazgeçemeyenler için ise incecik yufkası ve bol fıstığıyla Baklava çeşitleri, şerbetli tatlı severlerin favorisi olmaya aday.

Sahur İçin Taptaze Seçenekler
Sadece tatlı değil; sahur sofraları ve iftar sonrası çay keyfi için fırından yeni çıkmış tuzlu ve tatlı kuru pastalar, börek çeşitleri ve özel yapım yaş pastalar da Nur Pastanesi tezgahlarında yerini aldı. "Günün her saatinde taze lezzet" sloganıyla hizmet veren Demirköprü şubesi ve Ordu Evi çaprazındaki merkezi konumuyla Valilik şubesi, Ramazan boyunca tatlı krizlerinin çözüm noktası olacak.

Sipariş Vermek Çok Kolay! Tek Tıkla Kapınızda
Ramazan yoğunluğunda tatlıya ulaşmak artık parmaklarınızın ucunda. Nur Pastanesi lezzetlerine evinizden çıkmadan da sahip olabilirsiniz.
Canınız tatlı çektiğinde; Migros Yemek, Getir, Trendyol Yemek ve Yemeksepeti uygulamaları üzerinden dilediğiniz ürünü seçip, tek tıkla sipariş verebilirsiniz. İftar sofralarınız eksik kalmasın, en taze tatlılar hızla kapınıza gelsin.

Şube İletişim Bilgileri:
Ramazan bereketini Nur Pastanesi lezzetleriyle yaşamak isteyenler için adres ve telefon bilgileri şöyle:

 DEMİRKÖPRÜ ŞUBESİ
“Günün her saatinde taze lezzet!”
Adres: Hisar Mahallesi, 144. Cadde, No:15 (Demirköprü) / ISPARTA
Telefon: 0 543 932 05 32

 VALİLİK ŞUBESİ
Adres: Kepeci Mahallesi, 1216. Sokak, No:1 (Ordu Evi Çaprazı - Valilik Şubesi) / ISPARTA
Telefon: 0 532 552 42 84
 
