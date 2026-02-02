isparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET

Emre Mahallesi'nde hizmet veren Kağan Et, %100 yerli besi ürünleri, kendi imalatı olan özel sucukları ve eşsiz kasap köftesiyle Ispartalıların damak tadını değiştiriyor. İşte sofralarınıza lezzet katacak o adres...


ISPARTA
G.Tarihi: 30.01.2026 21:19
0


Sağlıklı beslenmenin ve lezzetli sofraların temeli, güvenilir gıdaya ulaşmaktan geçiyor. Özellikle et ve et ürünlerinde hijyen, kesim koşulları ve tazelik, tüketicilerin en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. Isparta’da bu arayışa son veren ve kısa sürede et severlerin uğrak noktası haline gelen Kağan Et, kalite standartlarıyla dikkat çekiyor.

%100 Yerli Besi, Günlük ve Taze Kesim

Emre Mahallesi'nde (Etnografya Müzesi ilerisi) faaliyet gösteren Kağan Et, "tarladan sofraya" anlayışıyla hareket ediyor. İşletme yetkilileri, sattıkları tüm ürünlerin veteriner kontrolünde olduğunu ve İslami usullere uygun olarak kesilen %100 yerli besi hayvanlardan elde edildiğini vurguluyor. Reyonlarda donuk değil, her daim taze ve günlük et bulunması, işletmeyi rakiplerinden ayıran en büyük özellik.

Mangal Severlerin Favorisi: Özel Kasap Köfte ve Sucuk

Kağan Et, sadece parça etleriyle değil, kendi imalathanelerinde hazırladıkları özel ürünleriyle de adından söz ettiriyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan ev yapımı fermente sucuklar kahvaltıların, özel baharat karışımıyla yoğrulan kasap köfteler ise Isparta'daki mangal keyiflerinin vazgeçilmezi olmuş durumda.

"Önce Hijyen, Sonra Lezzet"

Müşteri memnuniyetini esas alan işletme, modern ve hijyenik dükkan konseptiyle de beğeni topluyor. Vatandaşlar, şeffaf bir ortamda hazırlanan ürünleri gönül rahatlığıyla evlerine götürebiliyor. İşletme sahibi, "Kendi evimizde yemediğimiz hiçbir ürünü müşterimize sunmuyoruz. Isparta halkı etin en iyisine layık" diyerek kalite politikalarının altını çiziyor.

Kağan Et Nerede?

Siz de ailenizle güvenle tüketebileceğiniz kırmızı et, beyaz et, sakatat çeşitleri ve lezzetli ızgaralıklar arıyorsanız Kağan Et'e mutlaka uğrayın.

Adres:Emre Mahallesi, 123. Cadde, No: 30
(Etnografya Müzesi İlerisi) / ISPARTA
 Sipariş ve Bilgi:
0 544 113 32 32 
0 543 820 88 83


