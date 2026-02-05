isparta-oto-ekspertiz

Isparta’nın göbeğindeki Meydan AVM, ismini aldığı geniş meydanını dükkanlarla boğdu. Belediye Meclisi’nde gündeme bomba gibi düşen yapılaşmaya hem muhalefetten hem de Başkan Başdeğirmen’den ortak tepki geldi: "O dükkanlar oraya hiç yakışmadı!"

ISPARTA (ÖZEL HABER) – Isparta Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısına, şehrin cazibe merkezi olması gerekirken, ticari hırslarla adım atılacak yer bırakılmayan Meydan AVM damga vurdu. Konserlerin, spor aktivitelerinin ve halkın nefes aldığı o geniş meydan, yapılan derme çatma dükkanlarla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

"MEYDAN HÜVİYETİNİ KAYBETTİ"
Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Hasan Büyükçam, AVM yönetiminin meydanı "ticarethane" mantığıyla doldurmasına sert çıktı. Meydanın geçmişte şehrin sosyal hayatının kalbi olduğunu hatırlatan Büyükçam, "Burası ismini o meydandan alıyor. Ama siz meydanın içine sürekli dükkan yapıp alanı daraltırsanız, oranın ne özelliği kalır? Kimsenin ekmeğiyle derdimiz yok ama yapılan iş estetikten ve şehircilikten uzak. Bu yanlıştan dönülmeli" diyerek tepkisini dile getirdi.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN AVM YÖNETİMİNE REST: "UYGUN DEĞİL, KALDIRIN!"
Eleştirilerin haklı olduğunu vurgulayarak AVM yönetimine net bir mesaj gönderen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konunun takipçisi olduklarını belirtti. O dükkanların oraya yakışmadığını bizzat AVM yönetimine ilettiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş rahatsız, esnaf rahatsız, biz rahatsızız. Meydan AVM, o geniş meydanıyla güzeldi. Oraya yapılan o iki dükkanın hem görsel açıdan hem de kullanım açısından uygun olmadığını yönetime açıkça söyledim. Bu konuda bir düzeltme bekliyoruz."

TİCARİ HIRS, ŞEHİR ESTETİĞİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇİYOR?
Isparta kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Şehrin ender açık alanlarından biri olan bu meydan, üç kuruş daha fazla kira geliri uğruna feda mı edilecek? Başkanın ve meclisin ortak tepkisi sonrası, AVM yönetiminin o "ucube" yapıları kaldırıp kaldırmayacağı merak konusu.

Isparta halkı, beton yığınları arasında kaybolmak değil; adı gibi "Meydan" olan bir alanda nefes almak istiyor.

