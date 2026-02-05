Isparta Jandarmasından Düzensiz Göçe Geçit Yok: 1 Ayda 57 İşlem, 14 Sınır Dışı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Ocak ayı bilançosunu açıkladı. Kent genelinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla hareket eden 57 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

ISPARTA – Isparta’da jandarma ekipleri, düzensiz göç hareketliliğini önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ocak 2026 ayı boyunca gerçekleştirilen operasyon ve yol kontrollerinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Yol İzin Belgesiz Seyahate Af Yok

Yapılan çalışmalarda toplam 57 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yakalanan şahısların işledikleri suçlar ve ihlaller şu şekilde sıralandı:

41 Kişi: Yol İzin Belgesiz Seyahat,

9 Kişi: Yasa Dışı Bulunma (Vize/İkamet ihlali),

5 Kişi: Yasa Dışı Giriş (Ülkeye kaçak giriş),

2 Kişi: Resmi Belgede Sahtecilik.

14 Kişi Sınır Dışı Edildi

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şahıslardan, "düzensiz göçmen" konumunda olduğu tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı (deport) edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.



