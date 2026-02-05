isparta-oto-ekspertiz

Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı!
ISPARTA
G.Tarihi: 03.02.2026 16:02
0
Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılının ilk ayına ait asayiş raporunu açıkladı. Ocak ayı boyunca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda rekor sayıda yakalama gerçekleşti. Toplam 515 kişinin yakalandığı operasyonlarda, onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makineleri de adalete teslim edildi.

ISPARTA (ÖZEL HABER) – Isparta polisi, suç ve suçluyla mücadelesine 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" operasyonlarının bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Suç Makineleri Sokaktan Temizlendi

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan toplam 515 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında bulunan bazı şahısların suç dosyaları ve kesinleşmiş cezaları ise dikkat çekti. Özellikle bilişim sistemlerini kullanarak 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karışan ve hakkında 44 yıl hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması, operasyonun en önemli başarısı olarak kayıtlara geçti.

İşte Yakalanan O İsimlerden Bazıları ve Cezaları:

Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan yüksek profilli suçlulardan bazıları şunlar:

  • Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık: 26 adet "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan ve 44 Yıl 10 Gün hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Gasp ve Yağma: "Gece Vakti Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde Yağma" suçundan 15 Yıl 11 Ay 24 Gün hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Firari ve Silahlı Tehdit: "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 6136 SKM, Silahla Tehdit ve Dolandırıcılık" suçlarından 13 Yıl 2 Ay 5 Gün hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Hırsızlık: "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 9 Yıl 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Toplu Yağma: "Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma" suçundan 9 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Cinayet: "Kasten Öldürme" suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • Terör: "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs.

"Huzurumuz İçin Çalışıyoruz"

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Suçluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların 7/24 devam ettiği belirtildi.

