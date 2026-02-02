*Baharı Kendi Evinizde Karşılayın: Davraz Prefabrik’ten "Kışın Planla, Baharda Yaşa" Dönemi*

*NEDEN ŞİMDİ? "BAHARA HAZIRLIK KIŞTAN BAŞLAR"*

*MİMAR NİHAL YILDIRIM: "DÖRT MEVSİM KONFOR, ÇELİK GİBİ SAĞLAM"*

*ÇELİK KONSTRÜKSİYON İLE GÜVENLİ YARINLAR*

*HAYALLERİNİZİ BAHARA BIRAKMAYIN*

İnşaat sezonunun açılmasını beklemenize gerek yok! Isparta’nın 25 yıllık güvenilir markası Davraz Prefabrik, kış aylarında da hayallerinizi ertelemiyor. "3 günde teslim" garantisiyle, bahar aylarına kendi evinizde, kuş cıvıltıları arasında girmeniz artık mümkün.Ocak ayının sonuna gelirken, pek çok kişi şimdiden yazlık, bağ evi veya yayla evi hayalleri kurmaya başladı. Ancak uzun süren inşaat süreçleri ve hava muhalefeti genellikle bu hayalleri erteliyor. Isparta’da sektörün öncüsü olan Davraz Prefabrik, ezber bozan hızı ve teknolojisiyle bu süreci tersine çeviriyor.Yazın keyfini sürmek isteyenler için en doğru zamanın "şimdi" olduğunu belirten sektör temsilcileri, erken planlamanın önemine dikkat çekiyor. Davraz Prefabrik, 3 gün gibi rekor bir sürede kurulum yaparak, müşterilerini aylar süren inşaat tozu ve stresiyle uğraşmaktan kurtarıyor. Şu an verilecek bir kararla, cemreler düşmeden eviniz oturuma hazır hale geliyor.Davraz Prefabrik’in deneyimli mimarlarından Nihal Yıldırım, kış aylarının prefabrik ve çelik yapılar için bir engel değil, aksine kalitenin test edildiği bir dönem olduğunu vurguluyor: "Vatandaşlarımız genellikle inşaat için yazı bekler. Oysa biz, çelik konstrüksiyon teknolojimizle her mevsim üretim yapabiliyoruz. Üstelik yapılarımız, Isparta’nın sert kış şartlarına, kar yüküne ve deprem riskine karşı tam korumalıdır. Isı yalıtımındaki üstün teknolojimizle, kışın sıcacık, yazın ise serin bir yaşam alanı sunuyoruz."Sadece bir ev değil, güvenli bir gelecek inşa eden firma; modern villalardan geniş açıklıklı iş yerlerine, pratik konteyner çözümlerinden doğayla bütünleşen yayla evlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle deprem gerçeğinin unutulmadığı ülkemizde, Davraz Prefabrik’in çelik yapıları "hayat kurtaran tercih" olarak öne çıkıyor.Şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğanın kalbinde huzurlu bir yaşam sürmek veya kendi arazisine pratik bir çözüm üretmek isteyenler için Davraz Prefabrik, Tren Garı ve Millet Bahçesi alt yolundaki ofisinde kahve eşliğinde projelerini sunmaya devam ediyor.Siz de baharı evinizin verandasından izlemek istiyorsanız, geç kalmadan Davraz Prefabrik ile tanışın.