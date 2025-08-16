ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN SİLAH OPERASYONU
Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Yunus Timleri, 14 Ağustos 2025 günü Bahçelievler Mahallesi 3037. Sokak’ta yaptıkları çalışmada ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.
Yapılan aramalarda:
1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca,
1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca,
1 adet 7.65 şarjör,
2 adet 9x19 şarjör,
6 adet 7.65 mm tabanca fişeği,
76 adet 9x19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 1 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.