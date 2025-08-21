Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
19 Ağustos 2025 günü düzenlenen operasyonda;
860 kullanımlık kâğıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid,
3,03 gram Metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.