Türkiye'nin yaprak döner markası Bolkes'in Isparta şubesinde polis, sağlık çalışanları ve sanayi esnafları için özel indirim kampanyası başladı.
Kampanya haberinin detayları için görselleri inceleyiniz.
Bolkes Döner'de aynı zamanda Joker seçim, Döner tava, Bolti et, Bolti tavuk, Pilav, Çorba ve tatlı çeşitleri menüleri de bulunmakta olup Kilo ilede satış yapılmaktadır.
ESNAFA ÖZEL SANAYİİ KAMPANYASI
- 70 Gr. Et döner ekmek + Patates + Pet pepsi 15 TL
- 70 Gr. Tavuk döner ekmek + Patates + Pet pepsi 10 TL
- Et Döner + Ayran 14 TL
- Tavuk Döner + Ayran 10 TL
- 1.5 TL Farkla kutu içecek
- 70 Gr. Et döner ekmek + Patates + Kutu pepsi + Algida cup dondurma 20 TL
- 70 Gr. Tavuk döner ekmek + Patates + Algida cup dondurma 15 TL
- 2 TL Farkla 100 Gr. yapabilirsiniz.
İSKENDER KAMPANYASI
- Et dönerden iskender + Tereyağı + Pet şişe pepsi 20 TL
- Duble iskender 30 TL
Kampanya 28 Ekim'e kadar geçerlidir. Ayrıca normal menü görsellerinide detaylarda görebilirsiniz
Alo Paket Telefon Numarası: 0246 218 67 67 - whatsapp 0539 726 00 32
Adres: Pirimehmet mahallesi 113. cadde NO:16 ISPARTA (Denizbank Yanı)
'' Sen istersen lezzet sana gelir''
''Bol bol kes, et yesin herkes!''
Unutmayın! Bolkes şubelerinde satılan et ürünleri tamamen yerli besi olmakta birlikte kendi entegre tesislerinde üretiliyor. Dışarıdan herhangi bir et tedariği kesinlikle yapılmıyor.
KAMPANYA GÖRSELLERİ
NORMAL KAMPANYASIZ MENÜLER