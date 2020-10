BOLKES DÖNER ISPARTA ŞUBESİ KAMPANYAYI PATLATTI!

Türkiye'nin yaprak döner markası Bolkes'in Isparta şubesinde polis, sağlık çalışanları ve sanayi esnafları için özel indirim kampanyası başladı.

Kampanya haberinin detayları için görselleri inceleyiniz.



Bolkes Döner'de aynı zamanda Joker seçim, Döner tava, Bolti et, Bolti tavuk, Pilav, Çorba ve tatlı çeşitleri menüleri de bulunmakta olup Kilo ilede satış yapılmaktadır.

ESNAFA ÖZEL SANAYİİ KAMPANYASI

70 Gr. Et döner ekmek + Patates + Pet pepsi 15 TL

70 Gr. Tavuk döner ekmek + Patates + Pet pepsi 10 TL

Et Döner + Ayran 14 TL

Tavuk Döner + Ayran 10 TL

1.5 TL Farkla kutu içecek

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE

70 Gr. Et döner ekmek + Patates + Kutu pepsi + Algida cup dondurma 20 TL

70 Gr. Tavuk döner ekmek + Patates + Algida cup dondurma 15 TL

2 TL Farkla 100 Gr. yapabilirsiniz.

İSKENDER KAMPANYASI

Et dönerden iskender + Tereyağı + Pet şişe pepsi 20 TL

Duble iskender 30 TL

Alo Paket Telefon Numarası:

Adres:

(Denizbank Yanı)

KAMPANYA GÖRSELLERİ

NORMAL KAMPANYASIZ MENÜLER











Kampanya'e kadar geçerlidir. Ayrıca normal menü görsellerinide detaylarda görebilirsiniz'' Sen istersen lezzet sana gelir''''Bol bol kes, et yesin herkes!''Bolkes şubelerinde satılan et ürünleri tamamen yerli besi olmakta birlikte kendi entegre tesislerinde üretiliyor. Dışarıdan herhangi bir et tedariği kesinlikle yapılmıyor. ​