Isparta Belediyesi 22 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Neden ve Nasıl?

Isparta Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 22 adet arsa vasıflı taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu ihale, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Ancak, bu satış kararı kamuoyunda çeşitli soruları da beraberinde getirdi. Bu arsalar belediyeye nasıl geçti? Satış kararının arkasında ne gibi gerekçeler var?

İhale süreciyle ilgili belediyeden yapılan açıklamada, satışın kamu yararına olduğu belirtilse de, Isparta halkı bu tür satışların uzun vadeli etkileri konusunda endişeli. Belediye yönetimi, arsaların mülkiyetinin kendilerine nasıl geçtiği ve bu satışın kente nasıl bir fayda sağlayacağı konusunda daha şeffaf olmalı. Ayrıca, bu satışın kentin gelişimine nasıl katkıda bulunacağı da merak konusu. Yerel yönetimlerin bu tür varlıkları satmadan önce toplumu bilgilendirmesi ve olası sonuçlar hakkında açık bir diyalog başlatması gerektiği, eleştirilen noktaların başında geliyor.

Belediyenin kamu kaynaklarını bu şekilde değerlendirme kararı, daha önceki arsa satışlarıyla ilgili yaşanan olumsuz deneyimleri hatırlatıyor. Isparta’nın geleceği için bu tür satış kararlarının daha geniş bir değerlendirme sürecine tabi tutulması gerektiği açıktır.



Satışı yapılacak yerler ise ilan.gov.tr'de resmi olarak yayınlandı.



