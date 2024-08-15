SGK’dan Borçlular İçin Yeni Düzenlemeler: Detaylar Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlu vatandaşları doğrudan etkileyen kapsamlı bir genelge yayımladı. Yeni düzenlemeler, SGK’nın alacaklarını daha etkin bir şekilde tahsil etmesini sağlarken, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim ve elektronik tebligat zorunluluğu gibi önemli yenilikler içeriyor.

Genelge ile getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri, borçlulara yönelik ihtiyati haciz uygulaması. Artık, borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi olmaması veya mal varlıklarını kaçırma riski bulunması durumunda, SGK teminat talep etmeksizin doğrudan haciz işlemi başlatabilecek. Bu durum, borçlu vatandaşlar için ciddi bir uyarı niteliğinde.

Ayrıca, genelge ile birlikte elektronik tebligat dönemi de resmen başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre, tebligat işlemleri artık tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaşmasından itibaren beş gün içinde yapılmış sayılacak. Bu, borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmelerini gerektiren önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Elektronik tebligatın ulaşmaması halinde dahi yasal süreçler devam edecek, bu nedenle borçluların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşıyor.

Yurt dışında ikamet eden borçlular için de yeni uygulamalar devreye girdi. SGK, borç tahsilatını, borçlunun ikamet ettiği ülkenin sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla yapacak. Bu yenilik, SGK’nın yurt dışındaki borçlularından alacaklarını daha hızlı ve etkin bir şekilde tahsil etmesine imkan tanıyacak.

Genelge kapsamında, borçluların teminat gösterebilecekleri menkul değerler ve kıymetli mallar da yeniden tanımlandı. Banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıklar teminat olarak kabul edilecek ve teminatların değerinin düşmesi durumunda borçlulardan ek teminat talep edilebilecek.

Tahsilat ve cebri takip süreçlerinde de sıkılaştırmaya gidildi. Bu kapsamda, borçluların mal varlıklarına haciz konulması ve satış işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeler, borçluların mali yükümlülüklerini daha dikkatli ve zamanında yerine getirmelerini gerektiriyor. Bu düzenlemelerin, borçlular açısından ciddi sonuçlar doğuracağı ve SGK’nın alacaklarını tahsil etme sürecini daha etkin kılacağı öngörülüyor.