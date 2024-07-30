IGİAD Heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Isparta Genç İşinsanları Derneği (IGİAD) Başkanı Süleyman Çağrı Çiftçi ve Başkan Yardımcısı Muhammet Nazmi Gülal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Isparta GİAD Başkanı Süleyman Çağrı Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Isparta'ya bir dizi ziyaret ve programa katılmak için gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ederek, genç iş insanları olarak gönül bağını pekiştirmek ve dernek projelerinde ortak akıl oluşturmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçi, kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti.

Dernek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Çiftçi, genç girişimciliğin ve yenilikçi yatırımların önemine değindi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta ziyaretinden güzel hatıralarla döndüğünü ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora payesi verilmesinin gururunu yaşadığını belirtti. IGİAD Başkanı Çiftçi ve yönetimine başarılar dileyen Tatar, tüm Isparta halkına selam ve sevgilerini iletti.