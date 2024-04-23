IBAN'a Para Gönderenler Dikkat! Borçlu Duruma Düşme Riski Var

Son dönemlerde birçok işletme, kart yerine IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Bu durum, bankaların POS cihazlarındaki artan komisyonları nedeniyle ortaya çıktı. Ancak, bu yeni ödeme yöntemiyle ilgili bazı riskler bulunuyor. Bankacılık ve Finans Hukukunda Uzman Arabulucu Avukat Emin Saygın, vatandaşları bu konuda uyarıyor.

İBAN ile yapılan ödemelerde, açıklama kısmına alınan hizmet veya borç ödemesi şeklinde ifadeler yazmanın önemine dikkat çekiyor. Çünkü Borçlar Kanunu'nun 102. maddesine göre, herhangi bir açıklama yapmadan gönderilen para, karşı taraf için bir borç ödemesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla, açıklama yapılmaması durumunda, gönderilen para bir borç olarak değerlendirilip, ileride sorunlar çıkabilir.

Dekont kısmında geçerli ve açıklayıcı bir yazı yazılmasının önemine vurgu yapılıyor. Mal alışverişi veya borç ödemeleri gibi işlemlerde, dekont kısmına hangi ödemenin yapıldığına ilişkin açıklayıcı bir ifade yazılması gerekiyor. Özellikle düzenli olarak kira ödüyorsak, hangi aya ait olduğunu belirtmemiz önem taşıyor.

Maliye Bakanlığı'nın, İBAN ile ödeme alan işletmeleri denetleyerek bu konuda çalışmalar yaptığı da belirtiliyor. İBAN'a para gönderme olaylarının artması, çeşitli sorunlara yol açabilir. Özellikle yasadışı işlemlerde, belgelendirme ve delillendirme zorluğu yaşanabilir. Bu nedenle, herhangi bir ürün veya hizmet alırken, bunu belgelendirmek ve makbuzlandırmak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, İBAN ile yapılan ödemelerde açıklama yapmanın ve işlemleri belgelendirmenin önemi büyük. Aksi takdirde, beklenmedik sorunlarla karşılaşma riski artabilir. Bu nedenle, dikkatli ve özenli olmakta fayda var.